Все на лед: ХК «Автомобилист» провел мастер класс по хоккею для одаренных школьников

08.08.2017

Перенять опыт мастеров смогли три десятка дарований со всей России.

Они проверили на прочность стены Дацюк-арены и научились у профессионалов паре коронных приемов.

Мастер-класс устроили для воспитанников центра «Золотое сечение» — он поддерживает талантливую уральскую молодежь. На лед сегодня вышли спортсмены из юношеских клубов Перми, Екатеринбурга и Магнитогорска. Они с малых лет занимаются хоккеем. Поэтому игроки Автомобилиста лишь помгли им отточить навыки. Подросткам показали главное — работу в команде. Такие встречи, по мнению организаторов, помогут школьникам в будущем. Поэтому до конца лета они посетят и другие мастер-классы. В сферах науки, искусства и народных промыслов.