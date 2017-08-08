Сроду не видела мяса: годовалая дочка вегетарианцев попала в больницу с истощением

08.08.2017

Ее рацион питания теперь проверяют не только медики, но и следователи.

Уже неделю соседи в шоке. Говорят, и не представляли, что рядом едва не заморили голодом маленького ребенка. Годовалая кроха попала к врачам с серьезным истощением — заявили следователи. Самое страшное, что до больничной койки ребенка, похоже, довели — собственные родители. По словам соседей, они — убежденные вегетарианцы. А малышка — их третий ребенок. Приобщать кроху к «здоровой» растительной пище супруги, якобы, решили с пеленок. Так что животный белок она не получала ни из еды, ни из материнского молока. Но о том, что девочка недоедает, почему-то умолчала даже патронажная медсестра. Эта новость ошарашила и вегетарианцев со стажем. Ольга с семьей отказалась от мяса семь лет назад. Но уверенна, питаться нужно не только правильно, но и разнообразно. На вегетарианской диете Ольга родила и выкормила двоих детей. Рассказывает: мясо в это время заменяла кашей и блюдами из бобовых. Так что дети не только выросли здоровыми, но и сами полюбили растительные деликатесы. Тем более, некоторые веганские блюда от традиционных не отличишь. Для детей, что растут без мяса, в Екатеринбурге создали даже вегетарианские детские сады. Сотрудники уверяют — за здоровьем воспитанников они тщательно следят. Но врачи предупреждают — жить только на овощах в первый год жизни нельзя ни маме, ни ребенку. Ведь в мясе содержатся необходимые малышу аминокислоты — кирпичи для строительства всех систем организма. За жизнь попавшей в больницу малышки врачи борются уже вторую неделю. Говорят, она уже идет на поправку и даже снова начала ходить. Между тем следователи сейчас проверяют родителей. Им предстоит выяснить, действительно ли у девочки были проблемы с питанием. Ведь по другой версии — ее госпитализировали с кишечной инфекцией.