Спорт на свежем воздухе! На Ботанике открылась площадка для воркаута

08.08.2017

В силовом многоборье и фристайле на ней уже посоревновались полсотни профессиональных спортсменов.

Силачи в шутку называют себя муравьями — ведь они поднимают тяжести, превышающие вес собственного тела. Воркаутеры подтягиваются с гирями на поясе — это испытание не для новичков. Нужны годы тренировок — усиленных, но весьма доступных. Таких красивых и сильных здесь много. На чемпионат Урала по воркауту съехались полсотни спортсменов. Площадку для соревнований для них подготовила «Русская медная компания». Ведь спорт и движение — залог долгой и здоровой жизни, уверены партнеры. Свое мастерство богатыри показывали в двух дисциплинах — в силовом фристайле, сочетающем в себе элементы спортивной гимнастики и брейк данса, и троеборье, где спортсмены соревнуются в подтягиваниях и отжиманиях на брусьях. Профессионализму нынешних участников удивляются даже чемпионы. Впрочем, организаторы порадовали не только спортсменов, но и зрителей. Для горожан организовали мастер-класс от атлетов мирового уровня. Теперь жители могут ежедневно совершенствовать навыки на новой площадке. И это только начало. В ближайшее время в Екатеринбурге должны появиться еще несколько площадок для воркаута — по одной в каждом районе. Спорт станет в разы доступнее. А у тех, кто решит заниматься этим спортом профессионально, есть все шансы влиться в городскую команду и в будущем — выйти на уровень России. Главное — желание и усердие, а возможности для тренировок уже есть.