«Ложь Матильды»: в Екатеринбурге снимают ответный фильм на картину Алексея Учителя

08.08.2017

Режиссер собирается развеять мифы вокруг личной жизни Николая II.

Без прикрас и купюр. Уральский ответ Алексею Учителю — документальный фильм «Ложь Матильды» — снимается практически с божьей помощью. Бюджета у картины нет, вместо студийных декораций — съемки на натуре, а герои работают не за гонорар, а за идею. По мнению авторов, для режиссера картины о романе последнего российского императора и балерины нет ничего святого. Их задача — защитить доброе имя Николая II. Новый фильм Учителя «Матильда» еще даже не вышел на экраны, но уже до глубины души обидел православных активистов. По их мнению, сами мысли об интимной связи царственного страстотерпца с танцовщицей оскорбительны, а главная идея – «любовь, изменившая Россию» — и вовсе противоречит историческим реалиям. Будто последний Романов только и делал, что романы крутил, возмущаются герои кино-антипода. Дошло до того, что будущую премьеру проверили на предмет оскорбления чувств зрителей. Там не нашли глумления над святынями, ни откровенной лжи — просто авторское прочтение истории. Поэтому сам Учитель шквал критики воспринимает с недоумением. Мол, как можно составить представление о целом фильме по 2хминутному трейлеру. И тем не менее, страсти по Матильде не утихают. В Екатеринбурге даже прошли одиночные пикеты против показа фильма в России. Негоже, говорят, глядеть на бывшего «порноактера» в образе святого. Впрочем, пока это личные проблемы активистов — съемки фильма продолжаются. И похоже, попасть на его показы в октябре будет непросто — своим бойкотом противники лишь сыграли на руку прокатчикам. О таком пиаре они и мечтать не могли.