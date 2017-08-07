Затмение над Россией: как луна может повлиять на здоровье и настроение?

07.08.2017

Для астрономов это вполне заурядное природное явление, а вот астрологи готовы предупредить горожан

К сегодняшней ночи астрономы готовятся с утра — настраивают телескопы и пьют кофе. После захода солнца ученым будет не до сна — из-за лунного затмения. Для астрономов это событие рядовое — в тени Земли спутник оказывается часто. Только вот на Урале видно лишь половину затмений — такая возможность появляется раз в несколько лет. Так что астрономы рекомендуют горожанам не проспать момент. Если хочется увидеть космическое событие в деталях, без специальной аппаратуры не обойтись. С помощью телескопов можно увидеть не только Луну, но и Марс, Венеру и разные туманности. Главное — выбрать подходящий прибор. Так, с помощью зеркального можно заглянуть в дальние уголки Вселенной, но с места такой не сдвинешь. Телескоп очень хрупкий. А вот линзовые подходят и для вылазок на природу, и для городских наблюдений. Пока астрономы советуют смотреть на небо, астрологи призывают заглянуть… в себя. Зачастую затмение случается и в голове. В такие дни люди больше склонны к конфликтам и обидам, поэтому сейчас, как никогда, нужно следить за словами и поступками. И строить планы на будущее. Впрочем, подобная возможность в ближайшие полгода уральцам светит еще не раз. В начале января предстоят сразу 2 затмения — причем полных.