Выходные у костра и с гитарой: на фестиваль «Знаменка» съехались студенты со всей России

07.08.2017

Рядом с палатками участников раскинулся чум, а сцену для выступлений строили сами барды

Стройотрядовское счастье здесь познают студенты со всей страны. Уже сорок лет Знаменка — центр притяжения для юных строителей. Причем песни здесь поначалу исполняли лишь свердловчане. Но праздник так полюбился участникам, что с каждым годом стал разрастаться все больше. Теперь на нем собираются отрядники даже из самых удаленных уголков России и делятся не только профессиональным опытом, но и культурным. На каждом шагу звучат гитарные мелодии и стихи собственного сочинения, но фестиваль живет не только песнями. Здесь есть место и спорту, и юмору. Главное, чтобы настроение оставалось на высоте. Необыкновенная атмосфера притягивает в Знаменку не только молодежь, но и ветеранов отрядного движения. Многие из тех, кто приезжал к берегам реки Пышма в студенческие годы, с удовольствием возвращаются сюда снова. Главный идеолог легендарного фестиваля — Евгений Липович — в юбилей Знаменки даже получил награду — за заслуги перед Свердловской областью. Ведь неспроста уже целых 40 лет сюда съезжаются стройотряды со всей России. То ли еще будет — заверил руководитель региона. Ведь без строителей Екатеринбургу не обойтись — на носу ЭКСПО — 2025. К работе они всегда готовы — ответили строители. Но пока у них заслуженный выходной.