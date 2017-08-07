Подкидыш в пакете: во дворе на Технической дворник нашел младенца

07.08.2017

Мужчина едва не выбросил оставленную сумку, но она зашевелилась

Войти в положение неизвестной мамаши Яна никак не может. Утром женщина нашла на улице младенца — он лежал у дома в сумке для продуктов. Первым на новорожденного мальчика наткнулся местный дворник. Мужчина хотел выкинуть бесхозную сумку, но увидев содержимое, перепугался. Позвал на помощь прохожих. Яна взяла малыша на руки, и тот захныкал. Горожанка рассказывает, что ребенок был завернут в кофту и полотенце со следами крови. Похоже, мать избавилась от сына вскоре после родов. Младенца увезли в больницу. В поисках матери-кукушки правоохранители обошли все окрестности. В первую очередь, проверяются семьи иностранцев — у мальчика неславянская внешность. Поэтому полицейские рассчитывают на помощь очевидцев. Домашние роды — не такое уж незаметное событие. Правда, выброшенного на улицу ребенка родителям вряд ли вернут. Им грозит уголовное наказание за оставление малыша в опасности. Сейчас его жизни ничто не угрожает.