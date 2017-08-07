Мокрый финиш: 5 тысяч бегунов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»

07.08.2017

Участников не испугались ни дождя, ни грозы

К нулевому километру бегуны подтягиваются задолго до старта — до 8 утра нужно разогнать кровь и настроиться на многокилометровое испытание. Первыми в путь отправляются те, кто «проснулся» за несколько месяцев до марафона. Еще до начала марафона здесь был установлен первый рекорд — по количеству участников. Проверить свои силы на дальних дистанциях нынче решили свыше 5 тысяч человек. Впереди — 10,21 и 42 километра. Спортсменов столько, что старт занимает три с половиной минуты. Среди них — и репортер «41 канала». Дмитрий бежит полумарафон, чтобы испытать себя. Нынче, признаются спортсмены, бежать проще — переменная облачность лучше прошлогодней 35-градусной жары. Во время забега погода успела поменяться несколько раз, и финишировали участники уже под проливным дождем. Поэтому вода, губки для обтирания, заготовленные в огромных количествах, и традиционный душ из гидранта популярностью не пользовались. Первыми финишную черту пересекают полумарафонцы. И юноши, и девушки побили предыдущие рекорды — причем, неожиданно для самих себя. Пока полумарафонцы восстанавливают дыхание, зрители ждут главного финиша — того, кто быстрее остальных пробежал 42 километра. Как только на площади появляется бегун в красной майке, становится ясно, что это Юрий Чечун из Самары. 31-летний марафонец пробежал дистанцию за 2 часа 18 минут и в третий раз одержал победу. Юрию бежать в дождь было неудобно и тяжело. А вот победительница марафона среди женщин Алина Прокопьева, напротив, призналась, что любит бегать именно в пасмурную погоду. Силы участники распределили настолько грамотно, что помощь врачей никому не требовалась. И праздник бега прошел не на пределе возможностей, а на здоровье.