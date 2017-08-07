Куда вынести хлам из дома? Во дворе на Коммунистической ликвидировали контейнерную площадку

07.08.2017

Местные не знают, куда теперь выносить мусор

Местные и сейчас продолжают выносить сюда мусор. И многие возмущены скрытностью коммунальщиков. Впрочем, объявление на площадке жители все же припоминают. Мол, его сразу завалили мешками с мусором. Любовь Николаевна — одна из немногих, кто успел его прочитать. Но перспектива выносить сор из двора женщину не устроила. Однако и жители соседнего дома уже давно недовольны контейнерной площадкой. Тем временем площадку без баков вновь начали огораживать. Но рабочие только еще больше всех запутали. Как оказалось, контейнеры не соответствовали санитарным нормам. Они были расположены слишком близко к дому. И по предписанию Роспотребнадзора площадку демонтируют — пояснили в управляющей компании. Но отходы можно выносить сразу в два соседних двора. В ближайших планах там намечена реконструкция мусоросборников.