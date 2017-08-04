Среди пострадавших от взрыва в Абхазии оказались свердловчане

04.08.2017

Жители Асбеста недавно выписались из больницы.

В асбестовской школе сегодня только и разговоров, что о море. Вот только повод печальный — местный учитель тоже пострадала при взрыве в поселке Приморский. Людмила с сыном поехали в Абхазию восстановить здоровье, но в итоге оказались в больнице. Коллег и знакомых утешает лишь то, что, по словам мужа пострадавшей, Людмиле уже гораздо лучше — женщина хоть и получила контузию, но уже выписалась из больницы. А вот Приморский, да и всю республику, до сих пор лихорадит. Гром среди ясного неба прогремел позавчера — на военном складе, недалеко от Нового Афона, внезапно рванули боеприпасы. И хотя хранилище находилось под землей, взрывную волну это не остановило. Среди местных ходят слухи, что все случилось из-за неосторожности ремонтников, которые проводили сварочные работы. В эпицентре оказались туристы из Петербурга — две женщины скончались от осколочных ранений. Пострадали даже те, кто был далеко — эхо катастрофы разлетелось на десятки километров. Тревожно сейчас не только путешественникам, но и турфирмам. Хотя купленные в Абхазию путевки свердловчане после ЧП не сдают, бронировать билеты на бархатный сезон отдыхающие не спешат. Ведь взрыв — не первое серьезное происшествие в стране души. Этим летом там уже были случаи грабежей, убийства, отравления и поножовщины. Тем не менее, берег абхазский всё равно привлекает свердловчан — в первую очередь, низкими ценами. Туроператоры, учитывая спрос, уже разрабатывают безопасные варианты отдыха.