Ревизор доволен! Городской дозор проведал героев своих сюжетов

Транзитную трубу убрали, старую голубятню снесли, а вот поребрики отремонтировали не везде.


Течь дала транзитная труба. Она хоть и проходит по этому подвалу, но питает соседний дом. В итоге даже перекрыть воду быстро не получилось. Только после нашего вмешательства энергетики признали теплотрассу своей и направили ремонтников в подвал. А в домах на Уральских рабочих подъездные крылечки так, что возвращение домой для многих стало неподъемной заботой. Нас клятвенно заверили, что все исправят. И действительно: теперь ноги выше головы задирать не приходится. Казалось бы, жить да радоваться. Одно крыльцо строители почему-то обошли стороной. Здесь по-прежнему непомерно высокие ступени. На этот раз до подрядчиков мы дозвониться не смогли. Но поскольку в этом доме проводится капремонт, советуем жителям не подписывать акты выполненных работ, пока все недочеты не устранят. Без этой подписи строителям не оплатят подряд. Во дворе на Черепанова заброшенная голубятня превратилась в Пизанскую башню. Она так опасно накренилась, что местные не на шутку встревожились. Поскольку угроза возникла на придомовой территории, ее сносом занялись коммунальщики. Сегодня о птичьем доме напоминает лишь этот участок земли. Однако жильцы считают, этого недостаточно.

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