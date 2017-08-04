Течь дала транзитная труба. Она хоть и проходит по этому подвалу, но питает соседний дом. В итоге даже перекрыть воду быстро не получилось. Только после нашего вмешательства энергетики признали теплотрассу своей и направили ремонтников в подвал. А в домах на Уральских рабочих подъездные крылечки так, что возвращение домой для многих стало неподъемной заботой. Нас клятвенно заверили, что все исправят. И действительно: теперь ноги выше головы задирать не приходится. Казалось бы, жить да радоваться. Одно крыльцо строители почему-то обошли стороной. Здесь
Ревизор доволен! Городской дозор проведал героев своих сюжетов
Транзитную трубу убрали, старую голубятню снесли, а вот поребрики отремонтировали не везде.
Течь дала транзитная труба. Она хоть и проходит по этому подвалу, но питает соседний дом. В итоге даже перекрыть воду быстро не получилось. Только после нашего вмешательства энергетики признали теплотрассу своей и направили ремонтников в подвал. А в домах на Уральских рабочих подъездные крылечки так, что возвращение домой для многих стало неподъемной заботой. Нас клятвенно заверили, что все исправят. И действительно: теперь ноги выше головы задирать не приходится. Казалось бы, жить да радоваться. Одно крыльцо строители почему-то обошли стороной. Здесь