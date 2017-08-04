Новый мировой рекорд: в Екатеринбурге силач посадил руками огромный воздушный шар

04.08.2017

Это уже 17 достижение Эльбруса Нигматуллина.

К установлению рекорда горожане готовятся при свете не дня, а газовой горелки. Екатеринбург еще спит, а пилоты уже поднимают в небо воздушный шар. Он сродни снаряду, с помощью которого Эльбрус Нигматуллин собирается подтвердить звание самого сильного человека страны. Российский Геркулес будет притягивать аэростат — правда, ему придется преодолевать не только себя, но и стихию. Силу притяжения богатырь наращивал в родном Челябинске. Тренировки обычно проходили в лесу — Эльбрус брал 50-метровый канат и тянул огромный камень. Чтобы понять, что ему предстоит, спортсмен несколько раз «выгуливал» в поле аэростат. Правда, в последней тестовой попытке шар оказался сильнее. Но чемпион не отчаивается — все в его руках. Идею установить такой рекорд мужчине подкинули друзья, которые шутя предложили Эльбрусу притянуть луну. До спутника земли руки у силача еще не дошли, он решил начать с шара. Чтобы снаряд не улетел в ближайший двор, пилоты ответственно подошли к вопросам безопасности. И вот пошли последние минуты до старта. Шар поднимают на высоту пяти метров над уровнем стадиона. Легкая разминка — и поехали. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Внезапно аэростат ветром относит в сторону. Стронгмену приходится импровизировать. Видно, что ему невероятно сложно даже удерживать шар в узде, не то, что притягивать его к земле. Но ради нового рекорда Эльбрус готов горы свернуть. И это ему удается. Это уже 17 существенное достижение стронгмена в его карьере. Притянуть воздушный шар с пилотом с люльке ему удалось за 2 с половиной минуты. Хотя Эльбрус и признается, что не ожидал от аппарата такого коварства. Победа над стихией и собой, заявляет Эльбрус, для него не главное. Ему важно было на собственном примере показать, что силы человека поистине неисчерпаемы. Нужно только верить в себя и упорно тренироваться.