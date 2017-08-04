«Через 100 метров поверните налево». Екатеринбургских пенсионеров научили выбираться из леса с помощью навигатора

04.08.2017

Мастер-класс по использованию гаджетов прошел в Харитоновском парке

Теперь эти названия для участников семинара — не пустой звук. Пожилые горожане уже научились записываться к врачу через интернет и покупать билеты онлайн, а сегодня осваивают продвинутый уровень. Загрузили в свои смартфоны виртуальные карты и готовы к ориентированию на местности. Узнав о возможностях современной техники, пенсионеры не могут устоять. Рвутся в путь, чтобы испытать онлайн-помощника на практике и найти себя на карте. Виктория Георгиевна с гаджетами на ты. Еще в детстве увлеклась фотографией, потом занялась видеосъемкой. А пару лет назад записалась на курсы компьютерной грамотности — и с тех пор с интересом исследует возможности своего ноутбука и смартфона. Организаторы семинара учат искать выход не только из парка, но и из трудных ситуаций. Навыки пригодятся, например, во время похода за грибами и ягодами. На случай, если пенсионеры потеряются, участникам мастер-класса показывают, как отправить свои координаты родным и спасателям. Умение пользоваться картой поможет и в городских джунглях, говорят педагоги. Ведь проще еще дома найти путь до аптеки с самыми дешевыми лекарствами или узнать, на чем доехать. Интересно, что быстрее всего на правильный путь встали те, кто большую часть жизни провел вообще без гаджетов. 80-летние более продвинуты, чем поколение шестидесятников. Видимо, им не с чем сравнивать, поэтому обучение идет с чистого листа.