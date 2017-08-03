За ними будущее! В Екатеринбурге прошла детская выставка инноваций

03.08.2017

Подростки представили проекты, которые помогут улучшить жизнь города и региона.

Тот удобный момент, когда вас узнают в супермаркете. Уральские Кулибины придумали, как избавиться от очередей к кассам в магазинах. В этом поможет программа идентификации — камера еще в зале сканирует лицо покупателя, и ему на телефон приходят подсказки о товарах, которые он берет чаще всего. Тот же список отправляют и кассирам. Робототехника, энергетика и айти-технологии. На юниор-Экспо юные гении предлагают решения проблем, над которыми бьются тысячи взрослых умов. Вот, к примеру, ноу-хау для операторов станков. С помощью программы можно виртуально потренироваться в изготовлении деталей — не опасаясь, что первый блин выйдет дорогостоящим комом. Все проекты, которые могут существенно облегчить жизнь, юные дарования реализуют сами. Пока их сверстники играют в компьютерные игры, эти ребята изобретают беспилотники. Пока ими управляет оператор, но планируется, что в будущем эта техника будет работать без помощи людей. Она призвана не шпионить, а спасать жизни и помогать в быту. Такая забота о будущем ребятам только на руку, говорят организаторы проекта. Ведь они уже со школьной скамьи знают, с какой профессией свяжут свою жизнь. Среди сотни разработчиков жюри выберет четыре десятка тех, кто поедет в детский лагерь Орленок — и уже там будет прокладывать дорогу себе и своим изобретениям в будущее.