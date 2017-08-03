Вокруг тебя весь мир кружит! Центральный стадион обвяжут «бульварной лентой»

03.08.2017

Улицы вокруг спортивной арены ждет большая реконструкция.

За катком будущая дорожка вьется серою лентой — Бульварной. Центральный стадион строители берут в пешеходное кольцо — парковый комплекс, объединяющий несколько улиц. По словам чиновников, не только на футбольной арене, но и здесь гостям города будет, на что посмотреть. Зеленой зоной Бульварной ленты станет Екатерининский парк — бывший Коммунаров и 22 партсъезда. Там сейчас прокладывают пешеходные и велосипедные дорожки. Старые и больные деревья спилили, вместо них посадят молодые клены и яблони. В следующем году этот оазис в буквальном смысле расцветет. Бульварная лента украсит стадион и с противоположной стороны — пройдет по Виз-бульвару, мимо 1 школы, которую отстроят заново к следующем году, свернет на Пирогова. На эту маленькую улицу у мэрии большие планы. Здесь уложат новый асфальт, установят поребрики — и необычные заборчики вдоль дороги. Прогуляться по новому бульвару получится только через год. Зато в окрестностях стадиона, наконец-то, исчезнут пробки — ко дню города откроется обновленная улица Татищева. Ее соединяют с проспектом Ленина. Правда, до середины осени часть магистрали будет закрыта. А вот трамвай здесь запустят лишь в конце сентября — после установки тяговых подстанций и сварки рельсов. По задумке, что Бульварная лента объединит не только улицы, но и тех, кто по ним гуляет. Ведь на новом гостевом маршруте будет комфортно всем — и пешеходам, и машинам