Больше десятка человек госпитализированы. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона. Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводят разбирательство. Интересно, что чп произошло накануне дня приезда в в Свердловскую область министра обороны России Сергея Шойгу.
В учебном центре ЦВО контрактники устроили драку из-за незаправленных кроватей
По одной версии, в потасовке участвовали 50 человек, по другой всего 2.
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