Слушаем сердце и не забываем о завтраке: как подготовиться к марафону «Европа-Азия»?

03.08.2017

Забег состоится 6 августа – старт у Площади 1905 года.

Собираясь в дальнюю дорожку, Артем одевается с иголочкой — она помогает расслабить мышцы, которые свело от нагрузки. Марафон — то еще испытание выносливости. И если не подготовиться к нему как следует, можно серьезно подорвать здоровье. Благо, в погоне за модой на бег горожане все же не забывают о специальной подготовке. В последнее время школы, где учат правильно бегать, приобрели небывалую популярность. Особенно много курсистов становится в преддверии больших стартов. Главный принцип обучения, как в медицине — не навреди. О том, что здоровье превыше результатов, Олег Куликов знает по себе. Участник олимпийских игр и рекордсмен области на марафонской дистанции просит новичков не повторять чужих ошибок — рассчитывать силы и запастись терпением. Правильный темп сможет подсказать только сердца — в прямом смысле слова. На дистанции тоже нельзя забывать о правилах. В жаркую погоду следует надевать головной убор и защищать тело от ожогов легкой кофтой. Нельзя бежать голодным и избегать приемов воды. В ближайшее воскресенье город, похоже, переберет норму по потреблению воды. На старт марафона Европа-Азия около 7 тысяч человек, среди которых будут и послы разных стран и мэры городов и профессиональные спортсмены. Организаторы постарались сделать так, чтобы всем участникам бежалось комфортно. Уже завтра начнется выдача номеров участников. Дистанции в 10,21 и 42 километра стартуют в 8 часов утра, а трехкилометровый забег пройдет в полдень. Точный маршрут — а он претерпел изменения — можно узнать на сайте проекта. Его не помешает узнать и тем, кто планирует поездку в центр — чтобы не попасть в пробку.