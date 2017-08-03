Фиктивные ДТП ради страховки! Банду автомошенников задержали в Екатеринбурге

03.08.2017

Причем Главарем этой группировки был организатор бойни в Сагре.

Мошенники специально покупали дорогие иномарки, страховали их и подделывали последствия аварий. К примеру, разбивали стекла и фары. Потом они находили сообщников, которые оформляли фиктивные ДТП и получали страховые выплаты. Прознав о схеме, полицейские задержали семь человек. По версии следствия, они причастны минимум к двум десяткам подобных случаев. Обманным путем у автостраховщиков им удалось получить более 10 миллионов рублей. Подельников вычислили в ходе спецоперации, которая готовилась с начала года. Предполагаемый лидер группы – 35-летний уроженец ближнего зарубежья, ранее был судим за организацию нападения на жителей посёлка Сагра в 2011. Теперь ему и другим членам банды грозит серьезный срок по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество в сфере страхования».