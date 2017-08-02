«Закрыто!» Екатеринбургский художник на киоске нарисовал граффити для глухонемых

На опущенных жалюзи он «написал» слово на языке жестов.


На этом киоске, к примеру, на языке жестов написано «закрыто». Видимо, это на тот случай, если люди не поймут — почему павильон закрыт жалюзи. За сохранность рисунков авто спокойны. Уличное искусство обычно не портят, вандалов привлекают чистые поверхности. Организаторы необычного проекта стараются поощрить тех, кто хотел бы оставить свой отпечаток на улицах Екатеринбурга. Любой, кто умеет рисовать с помощью баллончика, теперь может украсить безликие жалюзи — если его идея покажется интересной.

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«Закрыто!» Екатеринбургский художник на киоске нарисовал граффити для глухонемых