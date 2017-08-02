Всем выйти из сумрака: сотрудники ГИБДД попросили велосипедистов носить светоотражатели

02.08.2017

Из-за безликости трагедия случилась с байкером, ехавшим ночью по трассе близ Каменска-Уральского.

По словам водителя, велосипедиста на дороге он просто не заметил. Светоотражающих элементов ни на одежде, ни на байке не было. В столкновении мужчина на двухколеснике получил настолько серьезные травмы, что еще до приезда врачей впал в кому. Сегодня утром он скончался в больнице. Чтобы избежать подобных трагедий впредь, ГИБДД просит велосипедистов нацепить на себя специальные бликующие элементы, а на байкер — катафоты, а на трассе держаться как можно ближе к обочине. Во время тумана и дождя, которые светят уральцам в ближайшие дни, следует и вовсе воздержаться от поездок по оживленным дорогам.