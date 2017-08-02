В фонтанах не купались! Екатеринбургские десантники отметили день ВДВ

02.08.2017

В городе прошли традиционные прыжки с парашюта, шествие и активные игры в парке.

Всегда быть первыми десантники стараются даже в свой праздник. Пока остальные горожане идут на работу, виновники торжества шествуют отмечать день ВДВ. Впереди колонны — ветераны Афганистана. По центральным улицам — минуя заторы из автомобилей, с утра оказавшихся в эпицентре гуляний — люди в голубых беретах и тельняшках идут к Черному тюльпану. Возложить цветы. В отличие от купания в фонтанах, эта традиция незыблема. Впрочем, сухим нынче с праздника ушли единицы. В самый разгар памятной церемонии хлынул ливень. Люди спасались под зонтами и флагами ВДВ. Но даже несмотря на непогоду, десантники показали мастерство приземления с парашютом. Он тоже в полоску, но черно-оранжевую. В честь дня ВДВ прыжок совершил даже талисман футбольного клуба «Урал». Под личиной шмеля скрывался мастер спорта Александр Новоселов, который за свою карьеру совершил больше семи с половиной тысяч приземлений. Ну, а на земле — гуляют все. Многие отмечали праздник всей семьей. Семьи сегодня не только отмечали, но и создавались. Ирина и Денис два года мечтали о свадьбе в стиле ВДВ. Платье невесты сшили на заказ из формы. Сам же праздник в этом году не фонтан, из-за дождей желающих искупаться нет. Впрочем, по словам армейской элиты, это делают только вдвшники, настоящие десантники так себя не ведут. И добавляют: бывших десантников не бывает. Празднование, как обычно, продлится до утра, многие причастные специально взяли на работе выходной. Полиция надеется, что всё пройдет без конфликтов, но на всякий случай за порядком в городе сегодня следят несколько сотен полицейских.