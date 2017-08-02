В Екатеринбурге на сутки задержали рейс в Таиланд

02.08.2017

Вылет перенесли из-за технической неисправности самолета.

Всего из-за поломки самолета отпуск откладывается у 330 пассажиров. Их вернули в здание аэровокзала, и людям пришлось несколько часов ждать хоть каких-то новостей. Когда страсти накалились, представители авиакомпании признались — быстро починить их борт не получится. В ожидании другого лайнера всех туристов обеспечили питанием, питьем и разместили в гостинице. Из Москвы в Екатеринбург вылетел резервный самолет, который и примет пассажиров примерно через час. Это происшествие вызвало такой ажиотаж, что ситуацию взяли под контроль надзорные органы