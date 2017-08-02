В Екатеринбурге на сутки задержали рейс в Таиланд

Вылет перенесли из-за технической неисправности самолета.


Всего из-за поломки самолета отпуск откладывается у 330 пассажиров. Их вернули в здание аэровокзала, и людям пришлось несколько часов ждать хоть каких-то новостей. Когда страсти накалились, представители авиакомпании признались — быстро починить их борт не получится. В ожидании другого лайнера всех туристов обеспечили питанием, питьем и разместили в гостинице. Из Москвы в Екатеринбург вылетел резервный самолет, который и примет пассажиров примерно через час. Это происшествие вызвало такой ажиотаж, что ситуацию взяли под контроль надзорные органы

Также в разделе Жизнь
07.09.2015
Не смогли взлететь: екатеринбуржцы сутки провели в аэропорту Крыма
19.08.2016
В Екатеринбурге прошел первый съезд почетных граждан со всего региона
18.08.2016
В «Ельцин-центре» устроили экскурсию для почетных жителей Екатеринбурга
11.12.2015
Нашествие снеговиков в Екатеринбурге: кто дарит новогоднее настроение?

Вчера
В Екатеринбурге на сутки задержали рейс в Таиланд