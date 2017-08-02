В аэропорту Кольцово бортпроводник спас мальчика от удушья

02.08.2017

Ребенок страдает бронхиальной астмой.

Едва ступив с небес на землю, Михаил оказывается в центре внимания журналистов. Бортпроводник сегодня нарасхват: с утра он уже совершил рейс в Таджикистан и поработал реаниматологом — спас жизнь ребенку. 14-летнему подростку внезапно стало плохо в зале отлета «Кольцово» — мальчик потерял сознание. Несколько пассажиров бросились искать врачей, а Михаил, не теряя времени, стал делать мальчику искусственное дыхание и массаж сердца. Благо, проводников учат, что делать в критических ситуациях. Спустя несколько минут ребенок пришел в себя. Медпункт в Кольцово работает круглосуточно — здесь постоянно находятся врач и медсестра. Только вот беда с подростком произошла в соседнем терминале. Не упустить драгоценные минуты и помог бесстрашный бортпроводник. Сейчас мальчик в реанимации. восстанавливается после приступа бронхиальной астмы. По словам врачей, он в сознании и разговаривает с отцом. Родные говорят, проблемы со здоровьем у Бобошки — так они его называют — с самого детства. Вот и в Екатеринбург его привезли на лечение. Врачи ребенка встретили, как хорошего знакомого. Месяц назад его сюда уже привозили с приступом, но тогда он был не такой острый. Проблема в том, что бронхиальная астма — болезнь непредсказуемая. На больничной койке подросток проведет по меньшей мере неделю. Удастся ли ему встретиться со своим спасителем, неизвестно. География полетов Михаила — весь мир.