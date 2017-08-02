Делят дом: жителям 9-этажки на Латвийской пришли две квитанции за квартиру

02.08.2017

По словам местных, жилищный кооператив делит территорию с управляющей компанией.

Исторически сложилось, что одной половиной дома управляет кооператив, другую обслуживает компания. Мирно сосуществовать они не смогли. В итоге часть жильцов получила квитанции по коммуналке от обеих организаций. У соседки — другая беда. Она так и не смогла сделать выбор. Председатель кооператива сообщила, что жильцы двух подъездов сами захотели уйти от управляющей компании. Они написали заявление, которое было одобрено правлением. Эти заявления не имеют юридической силы, говорят коммунальщики. У управленцев этот дом указан в лицензии. Жилищный кодекс не допускает двух управляющих организаций в одном доме, говорят юристы. Из-за этого обычно возникают разногласия по содержанию и ремонту общего имущества. Если дело дойдет до судебных разбирательств — считают юристы — не исключен вариант, при котором дом будет выставлен на конкурс. А его победитель, независимо от решения собственников, и станет управлять домом.