Без дома и с долгами: два десятка свердловчан взяли ипотеку под честное слово и прогорели

02.08.2017

Застройщик обещал на их деньги построить дома, но продал квартиры другим людям.

Как жить дальше, эти люди не представляют. Впереди — долгие годы расплаты за чужие махинации. По словам пострадавших, они по просьбе начальника — руководителя строительной фирмы — взяли в ипотеку квартиры, но в итоге остались лишь с многомиллионными кредитами. Всего в кредитную каббалу попали больше 2-х десятков подчиненных бизнесмена. Несколько лет назад он предложил им якобы очень выгодную сделку — люди берут в ипотеку квартиры в домах, которые возводит их же компания, за это работодатель возвращает банку часть их займа, а у некоторых — даже полную стоимость жилья. Вроде бы всем хорошо — бизнес развивается, люди обзаводятся новыми квадратными метрами… Вот только спустя время заемщики узнали, что у них огромные просрочки по кредитам, а их квартиры проданы. С большим трудом в прошлом году застройщика удалось привлечь к уголовной ответственности. Суд признал должником застройщика. А его подчиненные, вздохнув спокойно, начали просить об отмене гражданских исков со стороны банка. Но тот подал кассационную жалобу в область — ведь миллионы рублей за ипотеку ему так никто и не вернул. Кредитное учреждение просит переквалифицировать статью Блинова — и cудить его за «мошенничество в особо крупном размере». Поэтому дольщики вновь боятся за свое будущее — в документах стоит их подпись и именно с них банк намерен взыскивать долги. Такого развития событий не ожидали и адвокаты застройщика. Уверяют — и они, и сам Блинов узнали о претензиях банка в последний момент. Поэтому попросили отложить заседание. Разбирательство обещает затянуться. Ходатайство адвокатов суд удовлетворил — заседание перенесли на две недели. Впрочем, по словам правозащитников, даже при самом плохом раскладе у пострадавших есть шанс избавиться от долгов — они могут предъявить гражданские иски застройщику. Главное — чтобы с документами было все в порядке, ведь их оформлял сам бизнесмен.