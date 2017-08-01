Все равны, как на подбор! В Екатеринбурге проверили готовность тренировочных полех ЧМ-2018

01.08.2017

Все они, как и на центральном стадионе, должны быть одинаковыми

Футбольный газон любит стрижку, говорят агрономы — чтобы трава хорошо росла, кончики ей следует ровнять трижды в неделю. А еще надо хорошо кормить — удобрениями. Без этого у растений не сформируется сильная корневая система. А ведь именно она делает газон прочным, способным выдержать шипы бутс. На всех тренировочных полях Екатеринбурга, которые готовят к чемпионату мира по футболу, посеяны одни и те же сорта трав. По требованиям ФИФА, эти газоны должны быть мини-копиями главной арены. Для сборных, которые в Екатеринбурге будут играть, а значит и тренироваться, готовят четыре поля: СКБ-Арену, стадионы Химмаш и Калининец и комплекс Урал. Все они оснащены трибунами на 500 мест, залами для проведения пресс-конференций, раздевалками и душевыми для спортсменов. Окончательно все тренировочные базы будут готовы к ноябрю. Строители передадут их на баланс детских спортивных школ, которым они и достанутся в наследство от чемпионата мира. Скорее всего, во время Мундиаля активно задействованы будут лишь две базы. Какие именно, станет известно в декабре.