В подвале дома на Восточной прорвало трубу с горячей водой

Устранить аварию не могут несколько дней.


Жильцы который день места себе не находят — в подвале у них кладовые. Когда хлынула воды, люди бросились спасать запасы. Только за первый день из овощной ямы выкачали 25 ведер. Однако избавиться от последствий наводнения жители не могут до сих пор. Не случайно у многих — окна нараспашку. Но еще страшнее состояние поврежденной трубы. Дом построили в 1965-м, и коммуникации с той поры не меняли. Там уже не сети, а труха. Но попросить энергетиков заменить трубу Светлана Федоровна боится. Мол, обидятся и даже заплатки ставить не будут — ведь этот участок вообще поставляет ресурс в соседний дом. Однако теплоснабжающая компания, куда мы обратились, сразу признала трассу своей. Более того, ремонт запланирован — нынче энергетикам в три раза по сравнению с прошлым годом увеличили финансирование на модернизацию сетей. Как сообщили в СТК, на место уже выехала аварийная бригада. Но энергетики сразу предупредили, что ответственность за имущество собственников в подвале они не несут. Жильцы знали, оборудуя кладовки возле труб, на какой риск они идут.

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В подвале дома на Восточной прорвало трубу с горячей водой