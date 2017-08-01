Конец света в Красноуфимске: ураган оставил жителей без электричества

Электричество отлучилось в 7 районах.


Хотя стихия бушевала недолго, её последствия красноуфимцы разгребают до сих пор. Порывы ветра повредили кровли у десятков домов — улицы до сих пор покрыты кусками шифера и жести. Падали и деревья — тополя пробивали крыши и давили автомобили. Под тяжестью веток обрушились линии ЛЭП — так без света оказалось больше сотни домов. Но даже когда гроза стихла, выходить на улицу было опасно, рассказывают местные. Везде висели оборванные провода, которые находились под напряжением. Чтобы не случилось беды, энергетики обесточили все районы — теперь они ставят новые опоры и по очереди возвращают свет в дома.

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Конец света в Красноуфимске: ураган оставил жителей без электричества