Каникулы не сахар: мальчик-диабетик, которого выгнали из лагеря в Башкирии, поедет в свердловский санаторий

01.08.2017

Он проведет 4 смену на Таватуе.

Планам Максима не суждено было осуществиться. Их в один миг разрушило руководство лагеря, узнав, что у мальчика сахарный диабет. Медик сообщил маме, что диабетику не место среди здоровых детей. Они хоть и все здесь одаренные, но не ровня друг другу. Выяснилось, что в лагере нет лекарств для ребенка с таким заболеванием, а значит, находиться тут Максиму опасно. Родители Максима недоумевают — почему ребенка нужно было выгонять из лагеря. Перед тем, как отправить сына на отдых, она неоднократно советовалась с детскими врачами, а при заезде честно рассказала о состоянии здоровья Максима сотрудникам лагеря. На стороне работников лагеря — и местные врачи. По их мнению, ребенка с диабетом никак нельзя отправлять в обычный лагерь. Родители должны это знать. По словам медиков, таким детям, как Максим, необходимы специальные тест-полоски, особая диета и нормированные физические нагрузки — чего нет в обычных лагерях. Однако общественники называют это дискриминацией. Поэтому родителям мальчика советуют обратиться к правозащитникам, а потом, возможно, и в суд. Однако чиновники утверждают, в регионе достаточно лагерей для отдыха детей с разным состоянием здоровья. Вопрос можно решить мирно. Стоит ли отправлять Максима нынче на отдых, в семье еще не решили. Но свердловские власти пригласили мальчика в местный лагерь. Новая смена начнется 8 августа.