Что нарыли! Екатеринбургские студенты нашли в Крыму штурмовик времен ВОВ

01.08.2017

Его экипаж в 1944 году участвовал в обороне Севастополя.

Уральские студенты готовы горы свернуть — они постарались на славу. Во время раскопок поисковики отыскали ценную находку — обломки штурмовика ИЛ-2, который потерпел крушение в годы Великой Отечественной войны. Обломки самолета все эти годы лежали в горах под Севастополем. Докопавшись до истории, студентам удалось узнать некоторые подробности — благодаря журналу боевых действий. Как оказалось, в этих местах в апреле 1944-го красная армия проводила операцию по освобождению Крыма и Севастополя. В одном из воздушных боев мессершмитты подбили два советских штурмовика. Один из них рухнул в Мартыновском овраге. Обнаружив его, студентам удалось опознать и личности членов экипажа. Ими оказался командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко и Петр Тоток, который занимал место стрелка. Помимо Мартыновского оврага поисковики обследовали и другие места боевых действий. Ребятам удалось найти рацию, части от немецкого и отечественного вооружения, шинели, немецкие книги, бытовые личные вещи, ложки и фляги. К этим свидетелям прошлого ребята относятся с особым трепетом — ведь это память, к которой можно прикоснуться. Обломки самолёта и личные вещи бойцов будут передадут в один из музеев Севастополя. А останки погибших советских бойцов захоронят с воинскими почестями.