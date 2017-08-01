«Безумные дни» снова в Екатеринбурге: музыкальный фестиваль пройдет в начале сентября

За три дня меломанам покажут 100 концертов.
Начало осени и впрямь будет по-хорошему безумным. Всего за три дня в Екатеринбурге дадут сотню концертов. Но при желании зрители успеют посетить большинство из них — все площадки находятся в шаговой доступности. Например, послушав Шопена в ТЮЗе можно перейти в усадьбу Харитонова и насладиться голосами британского хора Войсез Эйт. Кроме англичан, в городе выступят музыканты из Испании, Франции, Бельгии и Голландии. Организаторы обещают и множество премьер. Так, впервые на фестивале выступят воспитанники детской филармонии, хор Доместик, ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. Можно будет услышать и средневековую музыку на народных инструментах. Такой музыкальный коктейль, уверены партнеры, поможет вывести Екатеринбург на новый культурный уровень.