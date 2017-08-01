Бес попутал? Мужчину, который ударил свою беременную жену, отправят на психиатрическую экспертизу

01.08.2017

В Екатеринбурге продолжается расследование поножовщины в роддоме

Вместе слов — поток слез. Это съемка первого допроса Григория — вскоре после его задержания. Судя по его поведению, мужчина сам не понимает, почему пытался зарезать беременную супругу. Он пришел проведать ее в роддом, но внезапно достал нож, взятый из дома. Задержали Григория спустя двое суток дома — после нападения на жену он скрывался в лесу. Сегодня ему избирают меру пресечения. Пострадавшая сама попросила арестовать мужчину: боится, как бы муж не напал на второго ребенка. Но, похоже, ни жене, ни всем остальным ему сказать нечего. О мотивах поступка следователи могут только догадываться. Среди версий — помешательство рассудка, ревность и наркотическое опьянение. Но начали с двух месяцев. Такую меру пресечения попросил избрать для задержанного прокурор. Мужчина покорно согласился. Мол, сам сдался и готов нести ответственность. На вопрос о том, сколько у него детей — отец ответил, что один. Видимо про мальчика, который выжил после страшного происшествия, мужчина то ли позабыл, то ли не назвал специально. Врачи, к слову, не дают положительных прогнозов по поводу его выздоровления — у ребенка задеты жизненно важные органы. В отличие от сына, ближайшее будущее Григория известно. Его арестовали почти на 2 месяца — пока будет идти расследование.