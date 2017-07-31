Трава чемпионата: на центральном стадионе засеяли газон

31.07.2017

По обновленному полю рассыпали 400 килограммов семян.

Как и в футболе, здесь — всё по правилам. По полю Центрального стадиона разносят голландские семена, одобренные оргкомитетом Чемпионата мира-2018. В грунт из песка и торфа с определённой кислотностью высеивают 400 килограммов многолетней травы — мятника лугового. А когда он взойдёт, к нему подсадят еще 200 килограммов однолетнего райграса пастбищного. В одной команде эти виды будут вечно зелеными гораздо дольше. Особое внимание площадке, где меньше чем через год пройдут игры мирового уровня, уделяется не случайно. Екатеринбуржцы стараются избежать ошибок, допущенных строителями «Зенит-арены» в Петербурге — качество ее газона раскритиковали во время Кубка Конфедераций. Чтобы ситуация не повторилась, на Центральном стадионе, в частности, будут, не скупясь, лить воду. Для полива под трибуной специально построена насосная станция — с фильтрами и накопителями на 30 тысяч литров. Когда датчик влажности почвы подаёт сигнал, лейки включаются автоматически. А чтобы газон был прочным и выдержал шипы бутс футболистов, его укрепят с помощью искусственных волокон. В поле вживят 17 миллионов имплантатов — пучков искусственной травы. В рост здесь идет не только трава. Сам стадион строится идет с опережением графика — его обещают сдать уже в декабре. Ведь монтаж самых сложных в техническом плане элементов — кровли и 26 лифтов — завершен. Практически готовы к приему участников Мундиаля и тренировочные поля, где будут разминаться футболисты, и сфера гостеприимства. В первую очередь, гостиничный сектор. Из 209 отелей города 204 уже прошли классификацию — то есть могут принимать болельщиков со всего мира. На финишную прямую вышел и аэропорт. Где именно разместят гостей и какими будут их маршруты передвижения по городу, будет зависеть от того, какие матчи пройдут в Екатеринбурге. Это выяснится только в декабре, после жеребьевки в Кремле.