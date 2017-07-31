С востока на запад: ДОСААФ отмечает свое 90-летие всероссийским автопробегом

31.07.2017

Маршрут идет от Владивостока до Севастополя и Минска

Этот автопробег призван объединить отделения ДОСААФ. Ведь участники заезда меняются от региона к региону. К примеру, автомобилистов из Омска на границе областей сменили тюменцы, а тех, в свою очередь — воспитанники свердловского общества. Передачу эстафетного флага общественники отмечают с размахом. У Черного тюльпана бойцы подразделения Альфа показали основы рукопашного боя, кинологи — послушание четвероногих подопечных. Все желающие смогли собрать и разобрать автомат и проверить меткость в тире. Автопробег вскоре двинется дальше, а здесь — на вечную память — останется ценный груз из Тюмени, который будет напоминать о великом подвиге уральцев.