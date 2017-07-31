Под Екатеринбургом прошло шоу игрушечных самолетов

31.07.2017

В смотре участвовало несколько десятков моделей истребителей и вертолетов

От винта — и до неба им рукой подать. Игрушечные самолеты — с легкой руки владельцев — летают, как настоящие. Попутного ветра в поле для них ищут два десятка авиаконструкторов. Они тоже пилоты, хоть и стоят двумя ногами на земле. Приборная панель этих самолетов — обычный джойстик. С его помощью лайнеры набирают высоту, ложатся на крыло, рассказывает опытный моделист Виталий. Единственное, что может спустить мини-истребители с небес на землю, так это погода. К примеру, сегодня пилот из-за ветра не рискнул заходить на второй круг. Пока был штиль, в небо успели подняться ласточки времен Великой отечественной, самолеты с двигателем внутреннего сгорания и те, которые нужно запускать, что называется, с толкача. Именно такой аппарат смастерил Данил, правда, выпустить детище на взлетную полосу не рискнул. По словам профессионалов, собрать модель самолета можно из подручных материалов — и она будет не только прочной, но и простой в управлении. Из-за начинки стоимость одной такой модели может исчисляться десятками тысяч. Тем обиднее падения. Так, на фестивале у одного лайнера отказал двигатель, а другой улетел за пределы поля. Но даже это, говорят пилоты — не катастрофа. Главное, что сами целы. А создать новые самолеты они еще успеют.