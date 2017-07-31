Мужчине, ударившего ребенка об асфальт, дали 9 лет колонии

В апреле этого года горожанин насколько раз уронил своего сына на тротуар


До заседания Александр Мошкин, как всегда, молчалив. Впрочем, детали его уголовного дела уже известны всей стране. Мужчине светит срок за покушение на убийство собственного сына, которого он, по версии следствия, избивал на глазах у прохожих. Жуткую семейную сцену запечатлела камера наблюдения. Видно, как мужчина поднимает ребенка и роняет на асфальт. После чего действие повторяется. Затем удар принимает на себя сам отец — велосипедист, вступившийся за ребенка, отправил мужчину в нокаут. Благо, мимо проезжала карета скорой. Подоспевшие на помощь к 4-летнему мальчику врачи подтвердили — ребенок действительно плакал. Но никаких повреждений на лице не заметили. В больнице у малыша диагностировали ушиб подбородка. Однако, по словам отца, эту травму ребенок получил до неслучайного падения. Его адвокат по-прежнему настаивает – это нельзя назвать покушением. Жонглирование ребенком — традиционная игра в семье Мошкина. А если б мальчик действительно ударился головой об асфальт, то царапинами не отделался. Однако следователи уверяют, что тоже внимательно изучили видео. Кроме того, у них есть заключение экспертиз, показания 2-х десятков свидетелей и самого ребенка, подтвердившего, что они с папой не играли. Велосипедисту, который ударил отца, наговаривать на Мошкина не зачем — он и так сам чудом избежал разбирательства. Судебная экспертиза признала Мошкина вменяемым. Сторона обвинения просила для него 12 лет лишения свободы. Но суд смягчил наказание. Приговор мужчину явно не устроил — свою вину Мошкин по-прежнему не признает и намерен обжаловать решение. Но вслух ничего не сказал — на все вопросы журналистов отвечал молчанием. Не исключено, что приговор обжалует и сторона обвинения. Но это решится после подробного изучения материалов.

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Мужчине, ударившего ребенка об асфальт, дали 9 лет колонии