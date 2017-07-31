До заседания Александр Мошкин, как всегда, молчалив. Впрочем, детали его уголовного дела уже известны всей стране. Мужчине светит срок за покушение на убийство собственного сына, которого он, по версии следствия, избивал на глазах у прохожих. Жуткую семейную сцену запечатлела камера наблюдения. Видно, как мужчина поднимает ребенка и роняет на асфальт. После чего действие повторяется. Затем удар принимает на себя сам отец — велосипедист, вступившийся за ребенка, отправил мужчину в нокаут. Благо, мимо проезжала карета скорой. Подоспевшие на помощь к 4-летнему мальчику врачи подтвердили — ребенок действительно плакал. Но никаких повреждений на лице не заметили. В больнице у малыша диагностировали ушиб подбородка. Однако, по словам отца, эту травму ребенок получил до неслучайного падения. Его адвокат
Мужчине, ударившего ребенка об асфальт, дали 9 лет колонии
В апреле этого года горожанин насколько раз уронил своего сына на тротуар
До заседания Александр Мошкин, как всегда, молчалив. Впрочем, детали его уголовного дела уже известны всей стране. Мужчине светит срок за покушение на убийство собственного сына, которого он, по версии следствия, избивал на глазах у прохожих. Жуткую семейную сцену запечатлела камера наблюдения. Видно, как мужчина поднимает ребенка и роняет на асфальт. После чего действие повторяется. Затем удар принимает на себя сам отец — велосипедист, вступившийся за ребенка, отправил мужчину в нокаут. Благо, мимо проезжала карета скорой. Подоспевшие на помощь к 4-летнему мальчику врачи подтвердили — ребенок действительно плакал. Но никаких повреждений на лице не заметили. В больнице у малыша диагностировали ушиб подбородка. Однако, по словам отца, эту травму ребенок получил до неслучайного падения. Его адвокат