2 ранения прямо в живот: на Уралмаше мужчина ударил ножом свою беременную жену

Известно, что ранее горожанин был судим.


Выписка из 14го роддома проходит как обычно, по устоявшемуся графику. Вот только многим счастливый момент омрачила страшная новость о поножовщине в стенах больницы. Здесь, где начинается новая жизнь, горожанин едва не убил свою супругу и еще не рожденного малыша. Со вчерашнего дня в палатах это главная тема для обсуждения. Известно, что нападение на беременную произошло накануне в 6 вечера. Супруг женщины, лежавшей на сохранении, пришел проведать ее — но во время свидания внезапно два раза ударил жену ножом в живот и сбежал, оставив ее истекать кровью. Пациентка смогла позвать на помощь, после чего сразу попала на операционный стол. Ей сделали кесарево сечение, ведь ребенка тоже нужно было спасать — его задело лезвием. Сейчас и мама и младенец находятся в реанимации. Благо, мальчик появился на свет доношенным — когда случилась семейная трагедия, мама была на 9 месяце. Беды, как выяснилось, ничто не предвещало. Правда, некоторые подробности из прошлого отца, чуть не убившего ребенка и жену, говорят сами за себя. По информации правоохранителей, он уже был судим за то, что до смерти избил человека. За это преступление мужчина отсидел 9 лет. Именно тогда у него завязались отношения с будущей супругой. Женщина, знавшая его еще со школы, навещала суженого в колонии. Еще до того, как он освободился, женщина родила первенца. Воспитывать второго ребенка ей, похоже, вновь придется в одиночку. Горе-отца задержали сегодня днем, но мотивы поведения он пока не объяснил. Следователи лишь строят версии. Не исключено, что мужчина был под действием наркотиков. Что следует из переписки пострадавшей в социальных сетях. В ближайшее время ее мужу предъявят обвинение. Следователи ждут, пока состояние мальчика и мамы стабилизируется. Но пока врачи не дают никаких прогнозов.

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2 ранения прямо в живот: на Уралмаше мужчина ударил ножом свою беременную жену