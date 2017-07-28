Смертельный номер: екатеринбургских журналистов пустили в клетку с тиграми

28.07.2017

Дрессировщики боялись за жизнь и здоровья гостей, так как посторонние люди к этим хищникам заходили впервые

Горячая новость — тигров укрощают журналисты. В честь Международного Дня тигра репортеров пустили на арену к одним из самых опасных хищников. Те не против — ведь гости не с пустыми руками — кормят их свежим мясом. Как ни странно, во время кормления страшно не за себя, а за тигра. Точнее, за его зубы. Ведь куски нужно подавать на тяжелой металлической пике. Впрочем, не по себе сегодня и хищникам. Ведь посторонних на манеже они увидели впервые — раньше к тиграм так близко подходили лишь дрессировщицы. Поэтому репортеров подпустили лишь к самым спокойным из белоснежной четверки — добродушному Амуру и веселой Нэте. Но укротители с подопечных глаз не спускали — эти тигры хоть и дрессированные, но не ручные. Не обошлось и без мастер-класса. Журналистам — уже как зрителям — показали новый номер — танцующего тигра. Эти дрессировщицы укрощают… лаской. Говорят, только так с тиграми добиться можно результата. Лишь когда те начинают капризничать, приходится проявить строгость. Впрочем, иногда тигры сами подсказывают идею номера. После выступления, полосатые артисты торопятся за кулисы — там сегодня их ждет праздничный обед, двойная порция мяса. Только вот отдых будет коротким — уже вечером звери снова выйдут на арену удивлять зрителей.