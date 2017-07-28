Оказалась под землей! Под Екатеринбургом пенсионерка провалилась в колодец

28.07.2017

Женщина упала с такой силой, что сломала ребро

До леса Мария Ивановна в тот день не дошла. Женщина едва успела достать средство от насекомых, как земля ушла из-под ног. Минут 20 Мария Ивановна пробыла в колодце. Ведь подруга, такая же пенсионерка, вытащить ее не могла. Пыталась было остановить машину, но водители равнодушно проносились мимо. И лишь крики о помощи смогли остановить Газель. Узнав в чем дело, двое мужчин вытащили Марию Ивановну из ловушки и даже довезли до дома. Уже там женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. По словам Марии Иванны, колодец был скрыт зарослями высокой травы. Сегодня — спустя два дня после ЧП, кто-то выкосил этот участок и закрыл люк крышкой. Как выяснилось, колодец находится на территории Верхней Пышмы. О ЧП местные чиновники узнали только от нас. Однако сразу пообещали принять экстренные меры. Что касается компенсации причиненного вреда здоровью, то ее получение зависит от собственника сетей. Если балансодержатель частная компания, с ним надо договариваться напрямую, если — муниципальное предприятие, то этот это решается только через суд.