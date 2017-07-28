Мертвая вода: в уральских водоемах массово гибнет рыба

Ситуацией уже занимается Роспотребнадзор и Министерство экологии


По словам экологов, в массовой гибели рыбы виноваты… сине-зеленые водоросли. Они активно растут в конце июля. И выделяют токсичные вещества, опасные как для водоплавающих, так и для людей. Так что рыбе просто не хватает кислорода. Похожая ситуация в Нижнем Тагиле уже случалась ровно год назад. Кроме того, сказывается и критическая загрязнённость Черноисточенского пруда. а ведь воду из этого водоёма пьют тагильчане! Впрочем, пока не будет проведена экспертиза, специалисты советуют им покупать бутилированную воду.

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Мертвая вода: в уральских водоемах массово гибнет рыба