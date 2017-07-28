Екатеринбуржцам предлагают пройти экспресс-тест на гепатит

Провериться на наличие вирусного гепатита С в свердловском центре медицинской профилактики может любой желающий


Тестирование длится менее пяти минут, для анализа нужна лишь капля крови. Медики напоминают, что эта болезнь может проходить бессимптомно. Заразиться гепатитом С можно при любой царапине: к примеру, на приеме у косметолога, на маникюре или в тату-салоне. К счастью, благодаря инновационным технологиям болезнь стала абсолютно излечима. А ведь ещё несколько лет назад даже не все врачи могли поверить в то, что это возможно. Главное — своевременно обнаружить вирус и не допустить его развития.

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Екатеринбуржцам предлагают пройти экспресс-тест на гепатит