Екатеринбуржцам предлагают пройти экспресс-тест на гепатит

28.07.2017

Провериться на наличие вирусного гепатита С в свердловском центре медицинской профилактики может любой желающий

Тестирование длится менее пяти минут, для анализа нужна лишь капля крови. Медики напоминают, что эта болезнь может проходить бессимптомно. Заразиться гепатитом С можно при любой царапине: к примеру, на приеме у косметолога, на маникюре или в тату-салоне. К счастью, благодаря инновационным технологиям болезнь стала абсолютно излечима. А ведь ещё несколько лет назад даже не все врачи могли поверить в то, что это возможно. Главное — своевременно обнаружить вирус и не допустить его развития.