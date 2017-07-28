Деньги есть, но их не платят: строителям свердловского СИЗО полгода не выдают зарплату

28.07.2017

По мнению рабочих, деньги на ремонт перечислены в полном объеме

Чтобы заработать денег, строители камышловского СИЗО теперь перебиваются случайными заработками. Ведь, говорят: зарплаты они не видят с начала этого года. Проект этого СИЗО под Камышловом соответствует европейскому уровню. Большое здание на тысячу мест — с душевыми, отдельными туалетами, в каждой камере — холодильник и телевизор. Из федерального бюджета на это выделили около 2,5 миллиардов рублей. Конкурс на проведение работ выиграли строители из Иркутска. Поначалу все шло по графику, здание почти достроили. Но в этом году рабочих сперва перевели на контракт, а потом и вовсе перестали платить. Строители согласились работать в долг. Но когда стройка совсем встала, решили жаловаться к прокурору. Наученные громкой историей с невыплатой зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которая дошла аж до президента, правоохранители на этот раз отреагировали сразу. Областная прокуратура, получив заявление, вызвала руководство строительной фирмы из Иркутска в Екатеринбург. Требования выплатить им зарплату рабочие оставили и на свежевыкрашенных стенах новенького СИЗО — чтобы о них наверняка не забыли. Задолженность перед строителями изолятора сейчас заставляет 5 миллионов рублей.