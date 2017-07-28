День Крещения Руси: сотни свердловчан приняли православие в реке Чусовая

28.07.2017

Приходящие уверены, вода очищает не только от грехов, но и от недугов

Двухлетний Арсений первый раз в жизни купается в реке. И сразу в освященной. Крестить мальчика на Чусовую семья пришла в полном составе — роль крестного взял на себя дедушка. Родные надеются, что обряд сможет защитить ребенка. Верующие приезжают к Чусовой изо всех уголков Свердловской области. Массовое крещение здесь проводят уже 14-ый раз — в День памяти князя Владимира. В 988 году он принимал крещение в Днепре, и, по приданию, в его водах исцелился от слепоты. Ну, а на Урале славу чудодейственной сыскала река Чусовая после того, как на одном из ее берегов построили храм имени святого князя Владимира Настоятели храма к этому Дню готовились несколько месяцев — принимали желающих покреститься. Ведь, говорят, мало только хотеть — нужно показать свою готовность к этому шагу. Юрий готовился к крещению долгие годы. К берегу Чусовой мужчина приехал из Казахстана, где прожил 50 лет. Но несмотря на это принять православие решил на исторической родине. В Чусовую сегодня окунулись больше сотни свердловчан. Больше половины из них — дети. Ну, а завершился праздник колокольным перезвоном и большим концертом.