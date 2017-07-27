Спа-салон, после которого горожанка оказалась на больничном, проверит полиция

По версии пострадавшей, спину ей повредили во время тайского массажа


Об этой новости мы рассказывали в начале недели. Горожанка пожаловалась нам на работницу спа-салона, которая на сеансе тайского массажа серьезно повредила ей позвоночник. Горе-специалист слишком сильно надавила на спину, после чего раздался хруст. В больнице у женщины диагностировали компрессионный перелом позвонка. Однако, в самом заведении вину отрицают — говорят, их массаж не лечебный, поэтому не подразумевает сильного воздействия на спину. Так ли это, проверят правоохранители.

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Спа-салон, после которого горожанка оказалась на больничном, проверит полиция