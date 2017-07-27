С потолка капает, на стенах плесень: в Академическом топит подземные паркинги

27.07.2017

Что за ошибку допустили проектировщики?

Не парковка, а казематы, вздыхает Ольга. С потолка капает, на стенах плесень… Топит подземный гараж уже несколько лет. Когда тает снег или идет дождь, без зонта сюда не зайти. Но главное, от влаги захромал железный конь — пришлось его ставить под открытым небом. Причем, рассказывает Ольга, зимой на парковке сухо и тепло. Проблемы начались с таянием снега. За помощью обратились к застройщику и в управляющую компанию — с просьбой залатать дыры в новостройке. Чтобы выяснить, откуда течет, управленцы провели экспертизу. Оказалось, топит не только этот паркинг. Теперь жильцы боятся, как бы не поплыл весь дом. Ведь вода и бетон перекрытий точит, а застройщик на просьбы устранить течь лишь отмалчивается. Так что автовладельцы обратились в суд — за ещё одной экспертизой. Но, оказалось, и судебное решение для строителей не указ. Но юристы объясняют: жильцы пришли не по адресу. Ведь все документы на дом застройщик после сдачи передает в управляющую компанию. Сюда и нужно обращаться с вопросами. Особенно, если проблеме несколько лет и гарантийный срок уже вышел. Управленцы же утверждают — о проблеме они знают и готовы ее исправить. Чтобы в районе высохли все парковки, к управленцам стоит обратиться и другим автовладельцам — советуют юристы. Иначе водители снова рискуют сесть в лужу.