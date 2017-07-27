Детский дом для лемуров: ветклиника превратилась в приют для экзотических животных

27.07.2017

В клинике живут лемуры, игуаны, хомячки и черепаха. От всех отказались хозяева

Этого крысенка зовут Болтушкой — слишком уж он разговорчив для грызуна. Вместе с собратьями он и живет в ветеринарной клинике, где сам собой организовался приют для экзотических животных. Нерядовых сироток выхаживает ветеринар Юлия. В основном, это бывшие пациенты герпетолога. Хамелеоны, игуаны, черепахи, змеи, лемуры — кого только не заводят дома горожане, чтобы прослыть оригиналами. По словам Юлии, чаще всего экзотику дарят детям, но эффект от презента, как правило, непродолжителен — животные малышам быстро надоедают, но при этом дорого обходятся родителям. Так зверушки из любимцев семьи превращаются в подкидышей и отказников. Среди обитателей приюта есть и те, кто сам дорого заплатил за проживание с людьми. Например, игуана Воланд едва не погибла от нехватки ультрафиолета. Солнцелюбивая ящерица страдала рахитом. И докторам-опекунам пришлось долгое время ее реабилитировать. Благо, Воланд обрел новый дом — контактный зоопарк. Впрочем, обычным горожанам ветеринары в усыновлении тоже не отказывают. Будущим хозяевам экзотических животных подробно рассказывают, как содержать и кормить питомцев — чтобы они заранее рассчитали силы. Тем, кто не готов взять в дом змею или черепаху, предлагают приютить крольчонка, хомячка или собаку. Им тоже нужен дом.