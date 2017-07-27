Без нитратов и пестицидов: как выбрать «правильный» арбуз?

27.07.2017

В Екатеринбурге участились жалобы на некачественные ягоды

Как на глаз определить спелый и сладкий арбуз, знают практически все покупатели. Но насколько плоды безопасны, могут оценить только специалисты. С их помощью мы решили исследовать екатеринбуржский рынок и ответить на вопрос — можно ли уже есть бахчевые культуры. Ради чистоты эксперимента возьмем образцы и с лотков, и с витрин. Покупки мы несем в региональный центр стандартизации и испытаний. Один из арбузов специалистам не понравился уже по внешнему виду. Но, по словам экспертов, важнее то, что внутри — каково содержание нитратов, пестицидов и токсичных элементов. Чтобы это изучить, готовится… фреш. Глубокий анализ — процесс небыстрый. Он занимает 5 дней. И вот, наконец, результат. В привезенных нами образцах показатели токсичности — даже ниже установленных норм. Но арбуз, который экспертам сразу показался подозрительным, в лаборатории забраковали. Впрочем, замечают специалисты, это касается лишь конкретного арбуза и не гарантирует безопасность всей партии. В этом году специалисты Роспотребнадзора, взяв 65 проб бахчевых, нашли 7 неудобоваримых. Плохие определить несложно. Если арбузы продают не в магазине, торговая точка обязательно должна быть оборудована навесом, иметь вывеску юридического лица и декларацию на товар. Продавец должен выглядеть опрятно, иметь спецодежду и санитарную книжку. В случае, когда хотя бы одно из этих требований не выполняется, лучше не рисковать.