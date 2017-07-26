В Свердловской области завершился прием документов от кандидатов на пост губернатора

В последний день свой комплект в Избирком принес и Евгений Куйвашев


В его пакете 202 листа, проверенные, по словам участника выборов, вплоть до запятой. Сама процедура проверки документов заняла не больше часа. Евгений Куйвашев предоставил листы с подписями муниципальных кандидатов, поддержавших его кандидатуру, необходимые данные об имуществе и доходах, а также свои предложения по персоне сенатора Совета Федерации. Напомню, врио губернатора идет на сентябрьские выборы от партии «Единая Россия». Конкуренцию ему составят еще пятеро кандидатов от пяти партий. Теперь в течение 10 дней Избирательная комиссия должна принять по каждому претенденту на губернаторский пост решение о его регистрации-либо отказе в ней.

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