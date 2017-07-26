В доме на Посадской больше двух месяцев молчит проводное радио

26.07.2017

Проводные приемники до сих пор востребованы старшим поколением горожан

Приёмник в семье Бронских никогда не замолкал. Супруги с детства привыкли слушать проводное радио, которое порой даже будильником служит. Поэтому когда этот спутник жизни надолго умолк, пенсионеры словно очутились в изоляции. Несмотря на то, что вещание прекратилось, Валентина Ильинишна продолжила оплачивать счета за радио. Все ждала, когда починят. Но когда на вопросы о сроках возобновления связи стали откровенно хамить, женщина возмутилась. Представители компании-радиовещателя говорят, что им важен каждый слушатель. Но вмешаться не могут. За трансляцию отвечает оператор связи — к нему все вопросы. Инициатива должна исходить от жителей. Однако достаточно оказалось одного нашего обращения. Радиоточку, как оказалось, заглушили другие провайдеры. Они не всегда устанавливают свое оборудование аккуратно. Заявки с Посадской у связистов ждут своей очереди. Не остался без внимания и вопрос о перерасчете. Когда повреждение на линии устранят, абонентам достаточно будет позвонить в диспетчерскую оператора связи. С этого момента тем, кто оплачивал радио, но не слушал его, будут выставляться нулевые счета на протяжении такого же срока.