Пожар понарошку: спасатели эвакуировали воспитанников детского сада на Елизавете

26.07.2017

Пожарные испытывают системы пожаротушения, а заодно проверяют дисциплину

На прогулку ребята собираются как никогда быстро — ведь в их садике пожар. Благо, ненастоящий. Чтобы и малыши, и взрослые в случае чего смогли правильно и быстро выбежать на улицу, спасатели устраивают здесь тренировку. К выходу дети бегут со всех ног — им уже объяснили, что на эвакуацию лишь семь минут. Иначе есть риск надышаться дымом или остаться отрезанным огнем. Сегодня с задачей справились все. И если малыши после учебной тревоги идут гулять, у пожарных начинается горячая пора. Им нужно проверить дымовые датчики, которых в здании почти полсотни. Каждый тестируют специальной дым-машиной. Чтобы в дыму люди быстро нашли выход, сигнализация должна не только трубить об опасности, но и освещать дорогу. Свет в конце тоннеля, по правилам, должен гореть до четырех часов — поэтому спасатели проверяют и аккумуляторы устройств. Проверки на всякий пожарный случай ревизоры устраивают несколько раз в год. Говорят, лучше уж пусть тревога будет ложной, чем реальной. Ведь зачастую установщики сигнализаций экономят на расходных материалах, а во время ЧП их недоделки могут привести к трагедии. И только дети к учениям относятся несерьезно. Для них это очередное приключение — через несколько минут ребятня уже резвилась на площадке. Но воспитатели им еще не раз напомнят, что огонь — это не игрушка.